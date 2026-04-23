Зюганов предрек повторение 1917 года после обращения Виктории Бони

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о риске повторения революции 1917 года в России, комментируя обращение блогера Виктории Бони к Владимиру Путину. Об этом сообщает ИС "Вести".

По словам Зюганова, его поразило то, что Боня, находясь в Монако, обратила внимание на те проблемы, на которые позже отреагировали в Госдуме.

"Она из Монако увидела, что нельзя так со скотиной обращаться, как в Новосибирской области; нельзя, чтобы пятно под Анапой плавало. Мы должны были немедленно помочь Дагестану. Почему она из Монако увидела, тут же отреагировали-то в Думе?" – отметил глава КПРФ.

Он добавил, что представители его фракции неоднократно обращали внимание на эти проблемы, а также предлагали конкретные решения по всем вопросам.

Выступая на заседании Госдумы, Зюганов указал на вероятность повторения событий 1917 года, если правительство не скорректирует курс.

"Если вы срочно не примете меры – финансово-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 1917 году", – заявил глава КПРФ.

Ранее Боня в одной из своих соцсетей разместила видеообращение, где предложила создать платформу для прямой связи россиян с Путиным, заявив, что до главы государства могут "неправильно доносить информацию". Блогер, в частности, упомянула ситуацию с паводками, изъятием домашнего скота и отметила ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле увидели видеообращение. Он заявил, что власти уже ведут большую работу по затронутым в видео резонансным темам.

Вместе с тем Песков добавил, что Путин получает полную информацию о происходящем в стране, отвергая предположения блогера о том, что ему что-то не докладывают.