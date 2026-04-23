Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Зюганов предрек повторение 1917 года после обращения Виктории Бони

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил о риске повторения революции 1917 года в России, комментируя обращение блогера Виктории Бони к Владимиру Путину. Об этом сообщает ИС "Вести".

По словам Зюганова, его поразило то, что Боня, находясь в Монако, обратила внимание на те проблемы, на которые позже отреагировали в Госдуме.

"Она из Монако увидела, что нельзя так со скотиной обращаться, как в Новосибирской области; нельзя, чтобы пятно под Анапой плавало. Мы должны были немедленно помочь Дагестану. Почему она из Монако увидела, тут же отреагировали-то в Думе?" – отметил глава КПРФ.

Он добавил, что представители его фракции неоднократно обращали внимание на эти проблемы, а также предлагали конкретные решения по всем вопросам.

Выступая на заседании Госдумы, Зюганов указал на вероятность повторения событий 1917 года, если правительство не скорректирует курс.

"Если вы срочно не примете меры – финансово-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 1917 году", – заявил глава КПРФ.

Ранее Боня в одной из своих соцсетей разместила видеообращение, где предложила создать платформу для прямой связи россиян с Путиным, заявив, что до главы государства могут "неправильно доносить информацию". Блогер, в частности, упомянула ситуацию с паводками, изъятием домашнего скота и отметила ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле увидели видеообращение. Он заявил, что власти уже ведут большую работу по затронутым в видео резонансным темам.

Вместе с тем Песков добавил, что Путин получает полную информацию о происходящем в стране, отвергая предположения блогера о том, что ему что-то не докладывают.

Читайте также


политика

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

