17 апреля, 14:51
Песков отверг утверждения блогеров, что Путину о чем-то не докладывают
Владимир Путин получает полную информацию о происходящем в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предположения блогеров о том, что ему что-то не докладывают.
"Путин – глава государства, его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня", – сказал Песков.
Он указал, что нет дальнейшей необходимости дискутировать по теме видеообращения блогера Виктории Бони. Она разместила его в одной из своих соцсетей. В нем Боня предложила создать платформу для прямой связи россиян с Путиным, заявив, что до главы государства могут "неправильно доносить информацию".
Блогер, в частности, упомянула ситуацию с паводками, изъятием домашнего скота, а также отметила ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.
Песков говорил, что в Кремле увидели видеообращение. По его словам, власти уже ведут большую работу по затронутым в видео резонансным темам.