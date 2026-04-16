Песков заявил, что в Кремле видели обращение Виктории Бони

В Кремле видели видеообращение к главе государства, которое записала блогер и телеведущая Виктория Боня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях. Это действительно так", – прокомментировал он видеоролик.

Песков отметил, что в своем послании Боня затронула резонансные темы, по которым власти уже ведут большую работу. Он заверил, что все эти вопросы не оставлены без внимания, в решении проблем задействовано очень много людей.

Ранее Боня предложила создать платформу для обеспечения прямого диалога между гражданами и президентом России. По ее мнению, сейчас информация до главы государства может доходить в искаженном виде.

В своей речи телеведущая акцентировала внимание на ряде актуальных вопросов, включая последствия наводнения в Дагестане, проект правительственного постановления о разрешениях на добычу редких видов животных и конфискацию домашнего скота.

Также блогер не обошла стороной проблемы с блокировкой мессенджеров и ограничениями интернета.