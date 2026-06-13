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13 июня, 08:22

Общество

Дождь и до 30 градусов ожидаются в Москве 13 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная с прояснениями погода, дождь и температура до 30 градусов прогнозируются в Москве 13 июня. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

"Местами кратковременный дождь. Гроза. Температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов тепла, по области от плюс 26 до плюс 31 градуса", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный. Его порывы будут достигать 6–11 метров в секунду. При грозе ветер будет дуть до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве в выходные пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями. Утром в воскресенье, 14 июня, температура опустится до 13 градусов.

При этом на следующей неделе вероятность дождей с грозами сохранится. Столбики термометров по ночам будут составлять до 13 градусов, а после полудня – до 22 градусов.

Дождь сбил температуру в Москве на восемь градусов

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