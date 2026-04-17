Виктория Боня извинилась перед Ксенией Собчак после обвинений в поиске компромата

Между Викторией Боней и Ксенией Собчак разгорелся конфликт: блогер заподозрила бывшую коллегу в том, что та собирает на нее компромат. Собчак отреагировала на эти обвинения и попросила предоставить доказательства. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не трогай меня"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya; РИА Новости/Максим Богодвид

14 апреля в блоге Виктории Бони появился ролик с обращением к президенту России. Видео вызвало большой резонанс, на него отреагировала в том числе журналист Ксения Собчак. Она поблагодарила блогера за освещение новостной повестки и отметила, что сама в своих медиа тоже привлекает внимание к социальным проблемам. Ксения также прокомментировала оскорбления в адрес Бони, поступившие от Владимира Соловьева и Виталия Милонова: Собчак поддержала Викторию в том, что та готовит иск к обидчикам.

Кроме того, Ксения прокомментировала еще один инфоповод, связанный с Викторией. После нашумевшего обращения к президенту Боня выступила с еще одним резонансным заявлением в своих соцсетях: она обвинила Собчак в том, что та якобы "роет под нее" и собирает компромат, чтобы выпустить порочащий материал.





Виктория Боня блогер Все твои грязные делишки и истории я уже знаю за версту... Потому что то, что я сделала, – я просто озвучила то, что волнует людей... Живи своей жизнью. Уже успокойся. И не трогай меня.

Ксения в свою очередь опровергла слова оппонентки и рассказала, что разобрала вопрос вместе с командой и выяснила, что ни у кого среди ее подчиненных не было подобных поручений. Она попросила Викторию предоставить доказательства или принести извинения.

"Либо кто-то прикрывается моим именем, либо это развод, пранкеры. Так или иначе я здесь вообще ни при чем. Ты втягиваешь меня в какие-то коммунальные разборки. Я в них участвовать совершенно не хочу. Ты это делаешь, даже не проверив информацию и не спросив меня напрямую. <...> Участвовать я в этом не хочу, но и клевету я не потерплю, поэтому, пожалуйста, пришли доказательства либо извинись", – заявила Ксения.

В ответ Виктория записала обращение к Ксении в своем блоге.

"За мной никогда не заржавеет принести извинения, если я что-то неправильно сделала. Очень важно признавать свои ошибки и уметь извиняться. <…> Я приношу извинения Ксении Собчак, так как верю человеку на слово. Очень рада, что мы этот вопрос решили", – ответила она.

Вика признала, что не может доказать сказанное в адрес Ксении, так как все подтверждающие переписки и скриншоты были удалены собеседником в мессенджере, как и его аккаунт. Кроме того, Боня поблагодарила оппонентку за поддержку по другим вопросам.

Обращение к Путину

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya

В нашумевшем обращении к президенту Виктория Боня высказалась о наводнении в Дагестане, изъятии домашнего скота у фермеров в Сибири, блокировке социальных сетей, наказании для блогера Артема Чекалина и других темах. Видеозапись набрала миллионы просмотров и свыше 1,5 миллиона лайков, на обращение Виктории также отреагировали в Кремле.

При этом Боня подверглась критике со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова. Он отметил, что с телеведущей невозможно разговаривать, потому что она "не может воспринимать человеческую речь". Позже в интервью "Фонтанке" он добавил, что Виктория живет в недружественной стране и платит там налоги, а ее обращение к Путину было чьим-то заказом в преддверии приближающегося единого дня голосования.

"Президент якобы не видит. Зачем так оскорблять президента? Только она, Боня, глаза людям раскрывает. Если бы она по делу что-то сказала, возможно, я бы не имел права рта раскрыть. Но она берет проблемы, которые решают на национальном уровне. И заявляет: я об этом говорю, а вы, идиоты, не видите. Извините, кто тогда идиот?" – высказался Милонов.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев сказал в эфире "Соловьев Live", что Боню "обработали" и подкупили иностранные спецслужбы, а затем произнес несколько нелестных выражений в ее адрес. Он также добавил, что в Кремле и так знают о всех озвученных блогером проблемах и она не должна "засорять пространство" своими выступлениями.

"Народ для нее – это артисты и блогеры. И губернаторы. Она живет в Монако. Но ее попросил российский народ… О чем мог попросить ее российский народ? Вообще, знает ли ее российский народ, кто она такая, чтобы обращаться от лица российского народа? <...> На самом деле, мы же все понимаем, кто к ней обратился, сколько ей принесли денег, что ей сказали сделать. Мы понимаем, кто пришел к ней и куда пойдет дальше", – отметил телеведущий.

Но в публичном пространстве нашлись и те, кто выступил в защиту Бони. Например, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отметил в соцсетях, что Боня "помогает Курску, ЛНР, ДНР" деньгами.

"В ее словах нет никакой дискредитации. Она просто обратилась к президенту. К ней можно по-разному относиться, но она молодец", – выразил мнение Бородин.

Виктория в свою очередь ответила на выпады Соловьева и Милонова в своих соцсетях, заявив, что готовит иск против обоих. Боня намерена добиться увольнения телеведущего с федерального канала, потому что он "не имеет права вещать и быть голосом народа".