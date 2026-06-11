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11 июня, 04:59

Общество

Новую пенсионную программу с господдержкой могут запустить в РФ

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Специалисты прорабатывают параметры новой пенсионной программы с поддержкой государства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Белякова.

Он уточнил, что речь идет об установленной пенсионной программе (УПП) – новом инструменте для формирования дополнительной пенсии работников. Программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя. Сотрудник автоматически станет участником системы при трудоустройстве, однако сохранит возможность выйти из нее.

УПП будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Главное отличие заключается в том, что ПДС стимулирует личные накопления граждан и предусматривает госсофинансирование до 36 тысяч рублей в год, тогда как в новой программе такой механизм не предполагается, однако будут возможны налоговые льготы для сотрудников и компаний.

Согласно замыслу, работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ, который, в свою очередь, инвестирует их для защиты от инфляции и приумножения. При достижении пенсионного возраста можно будет получить выплаты с такого счета.

Такая концепция уже получила позитивную реакцию по итогам обсуждений с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития. В данный момент участники рынка продолжают доработку деталей. НАПФ планирует направить инициативу в правительство уже этой осенью.

В ассоциации указали на крайне высокий потенциал корпоративных пенсионных программ. По данным НАПФ, в экономике РФ заняты 74,4 миллиона человек, однако среди них через работодателя на будущую пенсию откладывают лишь 2,8 миллиона работников. При этом если вовлеченность вырастет до 20%, то корпоративные программы охватят около 15 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Это означает, что россиянам не надо будет писать для этого заявление. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, Минфин РФ планирует направлять пенсионные накопления "молчунов" в долгосрочные сбережения. Под "молчунами" в системе пенсионных накоплений имеются в виду люди, которые никогда не подавали заявлений о том, чтобы их пенсионные накопления переводили в НПФ, или выбирали управляющую компанию.

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