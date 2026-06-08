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08 июня, 17:52

Политика

В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским мог бы стать новой мерой поддержки пожилых россиян. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее член Общественной палаты (ОП) России Сергей Рыбальченко призвал выдавать отцовский капитал при рождении третьего и последующего детей в одном браке.

"Отцовский капитал – это хорошо, но еще лучше капитал "третьего поколения" – бабушкин или дедушкин", – прокомментировала Буцкая.

С ее слов, более ранний выход женщин на пенсию исторически был связан с тем, что нужна помощь семьям после рождения внуков. Однако в настоящее время, уточнила парламентарий, дети в семьях рождаются позже, а многие бабушки продолжают работать, поэтому не всегда могут уделять время младшему поколению.

Использование бабушкиного и дедушкиного капитала может быть различным, но его основная задача – укрепить связь между поколениями и дать семьям больше времени проводить вместе. Это сделает семьи страны не только многодетными, но и многопоколенными, подчеркнула депутат.

С начала июня Соцфонд РФ принимает заявления на новую ежегодную семейную выплату. На ее получение могут претендовать семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума. Дети должны быть младше 18 лет или в возрасте от 18 до 23, если учатся на очной форме в колледже или вузе. Заявления на 2025 год принимаются до 1 октября 2026-го.

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