Ксения Бородина отправила 16 тонн воды пострадавшим от наводнений в Дагестане

Больше недели Дагестан страдает от мощных паводков, образовавшихся из-за обильных дождей. Разгул стихии привел в том числе к подтоплениям домов и жертвам среди населения. Помощь местным жителям уже оказали блогеры Ида Галич и Виктория Боня, при этом их коллега Ксения Бородина подверглась хейту в соцсетях. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы все умрем от безразличия друг к другу"

С конца марта Дагестан борется со стихией: обильные дожди спровоцировали массовые подтопления, а также серьезные перебои с водо- и электроснабжением. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, число пострадавших превысило 6,2 тысячи человек, жертвами непогоды за последние три дня стали уже шесть человек.

6 апреля стало известно о прорыве дамбы Геджухского водохранилища. В это время в регионе оказалась на отдыхе блогер Ксения Бородина с супругом Николаем Сердюковым и дочерью Теоной. Телеведущая делилась кадрами экстремальных развлечений, посещения достопримечательностей и рассказывала, как они пробуют местную кухню. Кроме того, в Сети завирусился ответ инфлюенсера в личном блоге на сообщение подписчиков, что знаменитость попала в Дагестан "не в самый удачный период".

"Ребят, ну вот эти ваши сообщения бодряка не дают, если честно! Ну заканчивайте! У нас все отлично: мы большой компанией, у нас веселый гид, мы вкусно едим и успели уже много посмотреть! Еще много чего не выложила!" – написала Ксения в своих соцсетях.

Подобные высказывания блогера с многомиллионной аудиторией в контексте ситуации вызвали споры в соцсетях. Одни пользователи стали призывать Бородину осветить проблему, другие укорили в легкомысленности, третьи встали на защиту, заявив, что благодаря Ксении ситуация получила еще большую огласку.

"У людей горе, а вы делаете вид, что все хорошо? Проявите сострадание", "лучше спасибо скажите ей, благодаря ей огласку получила ситуация", "когда столько горя у людей, эта показательная веселуха неуместна", "вот она – настоящая картина всего мира. У кого-то горе, у кого-то покатушки. Ничего удивительного. Мы все умрем от безразличия друг к другу", "народ, что вы до нее докопались? Она что, глава МЧС или чиновник, чтобы наши проблемы решать?", "как можно, приехав в республику, видя, какое там произошло бедствие, жаловаться, что сообщения людей "бодрячка не дают"?" – написали комментаторы.

Ксения отреагировала на хейт, уточнив, что скрин публикации про "бодряк" был опубликован до новых сообщений о прорыве дамбы.

"Все писали про погоду, что мы неудачное время выбрали, месяц апрель! И ответ был на это!" – заявила Бородина.

Блогер также выразила соболезнования семьям пострадавших и добавила, что приехала в Дагестан после "первой волны прорыва дамбы с честной целью" – показать детям и подписчикам местные красоты и продемонстрировать, что место безопасно.





Ксения Бородина блогер, телеведущая Сейчас я делаю все, что в моих силах: собираю и опубликую только проверенную информацию о пунктах приема помощи, координатах волонтеров и способах поддержки пострадавших.

Ксения добавила, что готова направить средства и ресурсы, "которые соберем вместе", а также призвала подписчиков помогать только через проверенные источники.

Позже Бородина опубликовала видеообращение, в котором пояснила, что ей понадобилось время, чтобы найти проверенный фонд, в который можно перечислять деньги. Она также показала фуру с 16 тоннами воды, которую отправила в пострадавший поселок Мамедкала.

"Наши люди в беде"

Некоторые знаменитости тоже не остались в стороне. Блогер Виктория Боня рассказала в соцсетях, что пожертвовала жителям Дагестана 1 миллион рублей. Инфлюенсер также призвала подписчиков оказать посильную помощь пострадавшим.





Виктория Боня блогер, телеведущая Представьте: вы смотрите это видео на своем теплом диване или теплом кресле, <...> у вас есть быт, а люди лишились абсолютно всего! Дома, воды, одежды. Люди остались без крыши над головой, и стихия не прекращается. Не обязательно переводить миллион, можно 50, 10 рублей… Это тоже может помочь.

Блогер Ида Галич также сообщила в своих соцсетях, что перевела в качестве помощи миллион рублей.

"Мы не победим стихию, но мы можем сплотиться и помочь людям, которые сейчас страдают. <...> Помните, что не бывает маленькой помощи", – отметила Ида в своих соцсетях.

Журналист Ксения Собчак осветила ситуацию в телеграм-канале "Кровавая барыня" и прикрепила ссылки на фонды, через которые можно отправить пожертвования.



Ксения Собчак журналист Наши люди в беде – и их нельзя оставлять там в одиночестве.

Привлекли внимание к пострадавшему от наводнения региону и призвали подписчиков помочь также и другие знаменитости, среди которых модель Алена Водонаева, актер и шоумен Михаил Галустян, журналисты Лаура Джугелия и Надежда Стрелец, продюсер Иосиф Пригожин и юрист Катя Гордон.