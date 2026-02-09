Супруг Бородиной резко ответил хейтерам в соцсетях на призыв найти работу

Супруг Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, нередко сталкивается с хейтом в соцсетях. Порой муж звезды отвечает с сарказмом, а временами и вовсе игнорирует острых на язык комментаторов. Однако некоторым все же удалось вывести Сердюкова из себя. Подробности – в материале Москвы 24.

"Живет свою лучшую жизнь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/borodylia

Супруг Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, попал в очередной скандал: СМИ сообщили, что он якобы сбежал со съемок очередного психологического реалити-шоу в Марокко. По данным журналистов, мужчина отказался от участия из-за того, что узнал: среди участников проекта оказался второй экс-супруг Бородиной – Курбан Омаров.

Сердюков уехал, чтобы "избежать возможных провокаций", сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Всем же понятно, зачем продюсеры это устроили. Конечно, это подстава для него! Ну остался бы он там, а потом бы сказали, что они все пиарятся за счет Бородиной. Решение Коля принял сам, без участия жены", – отметил источник издания.

В комментариях в Сети пользователи принялись иронизировать над ситуацией, отметив, что Сердюков "не смог денег для семьи заработать". Другие, напротив, поддержали решение Николая, объяснив его нежеланием участвовать в "конфликтах на показуху".

Телеведущая тоже вступилась за супруга. Она опубликовала ролик, в котором Николай танцует на концерте и посвятила мужу трогательную подпись.

"Сила семьи в том, что ей можно доверять и в радости, и в беде. Когда родные не дают в обиду и не поддаются соблазну хайпа, они сохраняют самое дорогое – доверие, честь и мир, в котором хочется жить. Люблю тебя…" – написала Ксения.

Тем не менее хейтеры всегда находят повод раскритиковать Сердюкова. Например, ранее блогер поделился с подписчиками в соцсетях снимками с отпуска на Мальдивах. В подписи к фотографиям он поблагодарил звездную супругу за то, что она рядом.





Николай Сердюков блогер Я обожаю путешествовать с тобой вдвоем, потому что мне не нужно ловить тебя по всей Москве, в которой ты постоянно куда-то спешишь по работе. Не нужно ждать тебя после тренировок в падел и часами стоять в пробках. Спасибо за возможность побыть наедине с тобой.

Однако комментаторы нашли в посте очередной повод для шуток. Они отметили отсутствие совместных с Ксенией фото, а также в очередной раз намекнули Николаю на то, что, по их мнению, он с супругой поменялся ролями.

"Коль, работу найди, и не надо будет Ксюшу ждать", "Коля, так надо самому быть занятым, работать хотя бы, чтобы не было времени кого-то ждать", "Коля живет свою лучшую жизнь!", "обычно жены не могут дождаться своих мужей с работы", "зря он это выложил: ни одного коммента положительного"; "Николай – это твоя работа ждать Ксюшу"; "хочу быть Колей", – вошли в раж комментаторы.

Нашлись и те, кто вступился за Николая, призвав хейтеров быть добрее, перестать завидовать и считать чужие деньги.

"Откуда у всех такая информация о заработках Николая?", "читаю комменты, и столько негатива. Он и до нее мог себе такой отдых позволить", "да какая разница, кто в семье и что оплачивает", "мне вот интересно, почему люди считают чужие деньги, если они вдвоем, значит всех все устраивает!" – отметили другие пользователи.

В свою очередь, Сердюков резко ответил на один из негативных комментариев.

"Мозги свои найдите, а потом рассказывайте мне про мою работу", – написал Николай.

Неравный брак

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/borodylia

Сердюков регулярно подвергается нападкам хейтеров с момента, как они с Бородиной рассекретили роман летом 2024-го. Спустя год пара узаконила отношения, однако пользователи Сети так и не начали воспринимать Николая всерьез. Напротив, хейтеры стали шутить в духе "удачно вышел замуж", намекая якобы на то, что со стороны блогера это брак по расчету: по мнению критиков союза, Бородина более состоятельна во всех планах, чем Сердюков, который к тому же младше ее на 5 лет.

К паре постоянно приковано внимание. Осенью 2025-го супругов заподозрили в разладе. При этом Ксения опровергла домыслы, заявив, что подписчики просто "переносят свои страхи" на них с Николаем.

Для Бородиной союз с Сердюковым является уже третьим официальным по счету. От прошлых браков с бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым телеведущая воспитывает дочерей Марию и Теону. По данным СМИ, новый избранник Ксении сумел найти общий язык с девочками. В декабре 2025-го он публично вступился за младшую наследницу Бородиной: причиной стало завирусившееся интервью девочки, в котором она рассказала, на что бы потратила миллион долларов. Ее ответ вызвал резкую реакцию в Сети, комментаторы назвали школьницу избалованной. Сердюков заявил телеграм-каналу "Звездач", что "очень просто вырезать один момент, смонтировать и выставить ребенка идиотом". Он также отметил, что организаторов травли нужно наказывать.

У блогера также есть родная дочь Николь от экс-супруги, блогера Алины Акиловой. В декабре 2025-го Ксения показала в своих соцсетях, как они с мужем, ее детьми и его наследницей вместе проводят время на катке.