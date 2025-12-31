Самые яркие свадьбы знаменитостей 2025 года

2025-й оказался богат не только на разводы, но и на свадьбы. Кто из знаменитостей решил узаконить свои отношения, чье торжество оказалось самым дорогим, а чье – необычным, расскажет Москва 24.

Екатерина Мизулина и Shaman

Фото: телеграм-канал SHAMAN

В ноябре глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) связали себя узами брака. Об этом возлюбленные рассказали в своих соцсетях, поделившись кадрами с росписи в ЗАГСе Донецка.

"В Донецке мы посетили ЗАГС и расписались", – лаконично подписали знаменитости видеозапись.

Церемония была закрытой и скромной. Жених и невеста отказались от традиционных свадебных нарядов и выбрали парные аутфиты: черные брюки, рубашки цвета хаки и белую обувь.

Агата Муцениеце и Петр Дранга

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru//Сергей Иванов

Для актрисы и телеведущей год выдался насыщенным. В мае Агата рассказала в своих соцсетях, что возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение. В конце июня Муцениеце подтвердила третью беременность. В июле знаменитость поделилась контентом с гендер-пати, где выяснилось, что пара ждет девочку. А в конце августа возлюбленные поженились.

По данным СМИ, торжество обошлось примерно в 6 миллионов рублей. Известно, что молодожены попросили гостей не публиковать контент с мероприятия в соцсетях.

В начале декабря Муцениеце в третий раз стала мамой.

Селена Гомес и Бенни Бланко

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/selenagomez

В конце сентября СМИ сообщили, что певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за своего возлюбленного, музыкального продюсера Бенни Бланко. Мероприятие было закрытым для прессы, гостей попросили сдать телефоны при входе.

На свадьбу было приглашено около 170 гостей, при этом среди них не оказалось экс-подруги певицы, актрисы Франсии Райсы, которая в 2017 году пожертвовала Селене почку.

Мать невесты Мэнди Тифи сообщила в своих соцсетях, что невесту отвел к алтарю ее дедушка Дэвид Майкл Корнетт. Однако инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что родительница Селены мечтала сама сопроводить дочь и якобы была очень расстроена решением невесты.

Ксения Бородина и Николай Сердюков

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/borodylia

Свадьба телеведущей и ставропольского блогера была одним из самых ожидаемых событий этого года в том числе и потому, что пару изначально не очень хорошо восприняли поклонники Ксении и некоторые ее коллеги. Фанаты высказывали мнение, что Николай, который младше Ксении на 5 лет, а также якобы менее финансово состоятелен и успешен, не пара известной телеведущей.

Однако, несмотря на скандалы и сплетни, свадьба возлюбленных состоялась в начале июня. Бородина поделилась в своих соцсетях снимками с росписи в ЗАГСе, которая прошла во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе в кругу самых близких.

Спустя три недели пара устроила шикарное торжество. За вечер невеста сменила три наряда. По данным СМИ, гостей развлекали Владимир Пресняков, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Основатель и руководитель event-агентства Екатерина Акимова в интервью изданию "Абзац" оценила примерную стоимость мероприятия в более чем 5,5 миллиона рублей. Эксперт отметила, что свадьба прошла "на самой роскошной и самой дорогой площадке Подмосковья", где только стоимость аренды в среднем составляет 2 миллиона рублей.

Джефф Безос и Лорен Санчес

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/laurensanchezbezos

В конце июня отгремела одна из самых дорогих свадеб этого года. Основатель Amazon, предприниматель и миллиардер Джефф Безос женился на журналисте Лорен Санчес. Мероприятие прошло в Венеции и длилось три дня. За это время невеста сменила 27 нарядов, сделанных топовыми модными домами.

Несмотря на недовольство местных жителей, которые переживали, что событие вызовет коллапс в городе, на торжество прибыли порядка 90 частных самолетов со звездными гостями. Торжество посетили топовые звезды Голливуда и инфлюенсеры, среди которых актеры Орландо Блум, Леонардо ДиКаприо, Сидни Суини, телеведущая Опра Уинфри, бизнесвумен Ким Кардашьян.

Молодожены арендовали для гостей несколько люксовых отелей. Везде была усилена охрана, периодически секьюрити проверяли помещения на предмет слежки. Все входы патрулировала итальянская полиция.

По разным оценкам экспертов в СМИ, Безос потратил на свадьбу от 46 до 56 миллионов долларов. При этом молодожены попросили гостей вместо подарков сделать пожертвования для местного офиса ЮНЕСКО.