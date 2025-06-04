СМИ оценили свадебный наряд Ксении Бородиной в 120 тысяч рублей

Ксения Бородина выложила в соцсетях фотографии из ЗАГСа, где зарегистрировала отношения с возлюбленным Николаем Сердюковым. Что известно о торжестве и как отреагировали подписчики и коллеги – в материале Москвы 24.

"У меня вопросики"

3 июня телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. На следующий день знаменитость поделилась в соцсетях праздничными фотографиями. По данным СМИ, роспись прошла во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе в кругу самых близких. Сообщается также, что вскоре новоиспеченные супруги отправятся в свадебное путешествие, а основное торжество состоится уже после отпуска.

Пока же публика довольствуется обсуждением свадебных нарядов. Жених выбрал классический смокинг, правда, без галстука, а невеста блистала в белом брючном костюме и фате-вуали. По данным СМИ, наряд обошелся Ксении в 120 тысяч рублей. Сумка – в 7 500 рублей. Бородина подбирала образ в Турции, а костюмы Сердюкову приобретали в Италии.

В комментариях подписчики радуются за молодоженов, однако нашлись и те, кто рассмотрел в образах новоиспеченных супругов недобрый знак.

"Надо было платье надеть свадебное. А костюмчик разделил брюки – это жизнь ненадолго. Время покажет. Это примета"; "Какая красивая пара!"; "Невеста просто необыкновенная!"; "Как мне нравятся эти ребята, несмотря на то что про них ходят разные слухи!" – писали комментаторы.

Блогер Виктория Боня тоже отметила, что Ксения выглядит "невероятно красиво" и "с годами хорошеет". Однако звезда соцсетей обратила внимание на выражение лица жениха на некоторых фотографиях.





Виктория Боня блогер, телеведущая Меня одну настораживает выражение лица мужа? Девочки, я столько криминалистики посмотрела за долгие годы. Что-то мне кажется, что я где-то видела такие "улыбки", а взгляд... я переживаю.

Боня предложила подписчикам обсудить взгляд и "ухмылку" Николая: многие фолловеры разделили чувство настороженности Виктории. Однако покорительница Эвереста попыталась найти безобидное объяснение выражению лица Сердюкова.

"Скорее всего, это взгляд для мужчин – смотрите, какую я королеву отхватил. Если это так, то понятно. Если нет, у меня вопросики", – предположила Виктория.

Ксения Бородина пошла под венец в третий раз. У телеведущей есть дочери Маруся и Теона от прошлых браков с бизнесменами Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. Николай в прошлом был женат на блогере Алине Акиловой, в отношениях с которой родилась дочь Николь.

"Ухудшенный вариант всех предыдущих"

О романе Ксении и ставропольского блогера Николая стало известно летом 2024 года. По информации СМИ, они познакомились на съемках шоу на выживание, где Сердюков был участником, а Бородина – ведущей. После проекта молодые люди продолжили общение, а вскоре начали встречаться. Уже в декабре Николай сделал Ксении предложение, и пара стала планировать свадьбу.

К слову, фанаты телеведущей неоднозначно приняли новость. Многие сочли роман мезальянсом: Николай на пять лет младше Ксении, к тому же, по мнению фолловеров, менее популярен, не так состоятелен финансово и профессионально, как его знаменитая спутница.

При этом пара не раз попадала в скандалы, в основном из-за сомнительных комментариев Сердюкова в соцсетях и на мероприятиях. Например, в октябре 2024 года на одной из телепремии у ребят спросили, кто в их отношениях главный. Пока Ксения доказывала, что возраст, если есть любовь, не главное, блогер решил разрядить обстановку фразой: "Меня всегда учили прислушиваться к старшим".

К слову, некоторые коллеги по шоу-бизнесу тоже критиковали выбор Бородиной. В ноябре прошлого года блогер Алена Водонаева публично обратилась к Ксении с просьбой не выходить замуж за Николая.





Алена Водонаева блогер, телеведущая Слишком неравный вес для семейной жизни. Живи, кайфуй, встречайся с кем хочешь, строй карьеру, создавай капитал, ты все это успешно делаешь. Котом Эскобаром молю: не выходи за него замуж!

При этом скандал вокруг пары разгорелся даже накануне свадьбы. В конце мая интернет-пользователи осудили поведение Сердюкова в одном из телевизионных шоу, в котором он принял участие вместе с Бородиной. Фанаты сочли, что Николай слишком много жаловался и даже срывался на Ксению. Подписчики стали наперебой советовать Бородиной отменить бракосочетание.

Другая участница проекта Дана Борисова в эфире назвала Сердюкова "неадекватом" и сказала, что нынешний избранник Ксюши – "ухудшенный вариант всех предыдущих". А журналистка Алена Жигалова, которая также была на шоу, предположила, что отношения Ксении и Николая закончатся тем, что тот "ее побьет", и посоветовала Бородиной "быть очень аккуратной".

В ответ на массовую критику телеведущая заступилась за жениха в соцсетях, заявив, что они с Николаем живые люди и у них, как у всех, бывают усталость и ссоры. Бородина также отметила, что поведение Сердюкова не было проявлением агрессии, а лишь стало следствием стресса и физической боли (Николай во время прохождения испытания повредил ногу).

