Фото: телеграм-канал Super.ru

Российская телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Об этом девушка сообщила в своем телеграм-канале.

Пара расписалась во вторник, 3 июня. По данным издания Super.ru, брак Бородиной и Сердюкова был зарегистрирован во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. В этот момент рядом с молодоженами были родные, друзья и дети телеведущей.

Журналисты также выяснили, что 5 июня Бородина и Сердюков планируют улететь на отдых, а основное торжество будет организовано через несколько недель.

Бородина и Сердюков познакомились в июне прошлого года на шоу "Последний герой". В августе телеведущая разместила в соцсетях первые фотографии с блогером.

Ранее российская певица и актриса Виктория Дайнеко вышла замуж за геолога Беркели Овезова. Пара зарегистрировала брак в Барвихе, а после отправилась вместе с гостями отмечать это торжественное событие.

37-летняя Дайнеко познакомилась с 38-летним геологом в феврале 2022 года. Овезов сделал предложение исполнительнице в середине марта 2025 года. Это произошло в перерыве матча между футбольным клубом "Локомотив" и московским "Динамо".

