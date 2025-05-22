Блогеры Артур Бабич и Аня Покров объявили о помолвке

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Блогер Артур Бабич сделал Ане Покров предложение, на что девушка согласилась. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети Покров.

Слухи о помолвке пары появились в декабре 2022 года, когда девушка поделилась моментами со своего 23-летия. Она отпраздновала день рождения с Бабичем в Лас-Вегасе и разместила фото букета цветов и коробки с кольцом.

Кроме того, в последнее время Покров также начала носить кольцо на безымянном пальце правой руки, из-за чего поклонники стали подозревать пару в подготовке к свадьбе.

Блогеры признались в своих отношениях в августе 2022 года.

Ранее СМИ сообщили, что певец Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. По информации журналистов, отношения пары начались зимой текущего года, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика". После этого Воробьева и Гарифуллину замечали вместе в Москве и Вене, где певица работает и проводит большую часть своего времени.

