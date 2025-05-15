Super: певец Воробьев женился на оперной певице Гарифуллиной

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Певец Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной, сообщает издание Super со ссылкой на близкий к окружению исполнителя источник.

По данным СМИ, отношения пары начались зимой текущего года, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика". После этого Воробьева и Гарифуллину замечали вместе в Москве и Вене, где певица работает и проводит большую часть своего времени.

Возлюбленные заключили брак в апреле в столичном Грибоедовском ЗАГСе, уточнило издание. Однако раскрывать отношения они пока не хотят.

При этом в феврале Воробьев объявлял о поиске невесты. Тогда он рассказывал, что в его жизни не хватает "отчаянного веселья". Вместе с тем певец подчеркнул, что считает свадьбу "сомнительным мероприятием".

Как уточнял исполнитель, он хотел видеть рядом с собой умную и красивую девушку. Кроме того, артист признавался, что хотел бы вступить в отношения с талантливой женщиной, но назвал это условие необязательным. По словам Воробьева, его таланта "хватит на десятерых".