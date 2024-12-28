Актер Воробьев рассказал, что сильно похудел из-за съемок в сериале Netflix

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Российский актер Алексей Воробьев рассказал, что похудел на 7 килограммов во время съемок сериала "Нереально" для сервиса Netflix. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам артиста, съемки длились 4 месяца. За это время его ментальное состояние истощилось, из-за чего актер решил привести нервную систему в порядок.

"Я на месяц уехал жить за город, минимизируя общение с внешним миром. Даже в социальные сети не заходил", – добавил Воробьев.

Он рассказал, что во время отдыха писал музыку, читал, занимался спортом и высыпался.

Сериал "Нереально" с актерами Шири Эпплби, Констанс Зиммер и Крейгом Бирко в главных ролях выходил с 2015 по 2018 год. Воробьев принимал участие в других голливудских проектах, таких как "Космические силы" и "Морская полиция".

Между тем стало известно, что Фонд кино выделит деньги на съемки 13 фильмов, включая киноленты "Умка" и "В списках не значился". Завершилась процедура отбора проектов для поддержки производства художественных фильмов, в которой приняли участие ведущие кинокомпании страны.

Также организация поддержит создание фильмов "Хоттабыч", "Буратино", "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма", "Горыныч", "Как Иван в сказку попал", "Весельчак У" и других.