Ведущие деятели культуры назвали "Мастера и Маргариту" фильмом года в России

Фото: кадр из фильма "Мастер и Маргарита"; режиссер – Михаил Локшин; производство – Марс Медиа

Ведущие российские актеры, режиссеры и деятели культуры назвали "Мастера и Маргариту" с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях фильмом 2024 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные "КиноПоиска".

Из 178 представителей кино 35 проголосовали за экранизацию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". 16 человек отдали свой голос за "Сто лет тому вперед", тем самым отдав ему второе место. Третье место – "Майор Гром: Игра" (5 голосов). В топ-5 также попали "Холоп 2" и "Воздух" (4 и 3 голоса соответственно).

По мнению актеров и режиссеров, самым значимым сериалом 2024 года стал "Трасса" Душана Глигорова. Также были отмечены "Слово пацана" и "Комбинация".

В исследовании приняли участие деятели российского кинематографа, среди которых Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Сергей Бурунов, Сергей Светлаков, Алексей Герман – младший, Роман Кантор, Сарик Андреасян, Александр Петров, Олег Трофим и другие.

Ранее россияне признали Константина Хабенского и Сергея Бурунова лучшими актерами 2024 года. Каждый из них получил по 11% голосов от респондентов. При этом среди актрис первое место заняла Елена Яковлева с результатом 8%.

В списке популярных у россиян актрис второе место занимает Мария Аронова (7%), а Юлия Пересильд набрала чуть меньше голосов (6%). Далее следуют Любовь Аксенова (5%), Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская (по 4%).