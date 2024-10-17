ВЦИОМ: россияне считают Хабенского и Бурунова лучшими актерами 2024 года

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Россияне признали Константина Хабенского и Сергея Бурунова лучшими актерами 2024 года. Каждый из них получил по 11% голосов от респондентов. При этом среди актрис первое место заняла Елена Яковлева с результатом 8%, следует из опроса ВЦИОМ.

"Чуть меньше набирают Сергей Безруков (9%) и Владимир Машков (8%). По 5% опрошенных считают лучшими актерами уходящего года Олега Басилашвили и Александра Петрова", – уточнили аналитики.

В списке популярных у россиян актрис второе место занимает Мария Аронова (7%), а Юлия Пересильд набрала чуть меньше голосов (6%). Далее следуют Любовь Аксенова (5%), Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская (по 4%).

Кроме того, исследование показало, что лучшим сериалом россияне считают "Слово пацана. Кровь на асфальте". Сериал Жоры Крыжовникова набрал большинство голосов (9%). Далее следуют "Невский" (6%). Третье место делят "Триггер" и "След", за которые голоса отдали по 5% респондентов.

В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Сергей Бурунов озвучил аудиогид в кинопарке "Москино". Актер озвучил проект "Кинопрогулка", его участники побывают на площадках "Уездный город", "Питерский бар", "Ковбойский городок", "Улицы Берлина", "Москва 40-х" и "Соборная площадь". Каждую из них можно посетить в зависимости от графика съемок.