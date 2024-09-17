Никита Кологривый снимется в третьем сезоне сериала "Метод"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский актер Никита Кологривый исполнит роль маньяка по прозвищу Зверь в третьем сезоне сериала "Метод", сообщил онлайн-кинотеатр "Кинопоиск".

В пресс-службе стримингового сервиса рассказали, что персонаж актера будет охотиться за другими серийными убийцами под руководством следователя Родиона Меглина (роль исполнил Константин Хабенский).

По словам Кологривого, его герой является двигателем команды и мотивирует остальных действовать. Персонаж часто полагается на интуицию, а не на разум, и совсем не доверяет людям.

Первый сезон "Метода" вышел на экраны осенью 2015 года. Он рассказывал о талантливом детективе Родионе Меглине, который специализируется на поиске опасных серийных убийц. В 2020 году состоялась премьера второго сезона, а выход третьего сезона "Метода" запланирован на 2025 год. К ролям вернутся Константин Хабенский и Паулина Андреева.