Актриса Юлия Хлынина рассказала о съемках в "Методе"

Фото: instagram.com/yulia_hlynina

Актриса Юлия Хлынина рассказала о съемках во втором сезоне сериала "Метод". По ее словам, работа над проектом помогла ей выбраться из трудной ситуации, сообщают "Дни.ру".

Артистка призналась, что несколько лет назад осталась без работы после закрытия театрального сезона. Тогда ей и предложили поучаствовать во втором сезоне "Метода". По словам Хлыниной, благодаря роли неблагополучной девушки она смогла решить финансовые трудности.

Также актриса отметила, что сериал позволил ей лишний раз встретиться с любимым коллегой по цеху Константином Хабенским.

Ранее актриса Паулина Андреева рассказала, что в новом сезоне "Метода" будут использованы уловки, которые смогут вернуть персонажа Константина Хабенского.

Сериал "Метод" вышел на экраны в октябре 2015 года. Он рассказывает о талантливом детективе Родионе Меглине, который специализируется на поиске опасных серийных убийц.