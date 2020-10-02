Паулина Андреева рассказала, когда на экраны выйдет продолжение "Метода"

Фото: sredatv.ru
Актриса Паулина Андреева рассказала, что уже этой осенью зрители увидят продолжение сериала "Метод", сообщают "Дни.ру".
"Метод 2". Теперь уже совсем скоро... Этой осенью", – написала актриса на своей личной странице в социальной сети.
Ранее ряд СМИ сообщал, что в новом сезоне зрители вновь увидят одного из главных героев сериала Константина Хабенского. Он рассказывал, что в ленте будут использованы уловки, которые смогут вернуть персонажа.
Сериал "Метод" вышел на экраны в октябре 2015 года. Он рассказывает о талантливом детективе Родионе Меглине, который специализируется на поиске опасных серийных убийц. Главными героями выступают Константин Хабенский и Паулина Андреева.
Ранее сообщалось, что фильм в жанре вестерн "За пригоршню долларов", режиссером которого является Серджио Леоне, станет сериалом. Права на картину, главную роль в которой исполнил Клинт Иствуд, приобрела продюсерская компания Mark Gordon Pictures.
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