Паулина Андреева рассказала, когда на экраны выйдет продолжение "Метода"

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Актриса Паулина Андреева рассказала, что уже этой осенью зрители увидят продолжение сериала "Метод", сообщают "Дни.ру".

"Метод 2". Теперь уже совсем скоро... Этой осенью", – написала актриса на своей личной странице в социальной сети.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в новом сезоне зрители вновь увидят одного из главных героев сериала Константина Хабенского. Он рассказывал, что в ленте будут использованы уловки, которые смогут вернуть персонажа.

Сериал "Метод" вышел на экраны в октябре 2015 года. Он рассказывает о талантливом детективе Родионе Меглине, который специализируется на поиске опасных серийных убийц. Главными героями выступают Константин Хабенский и Паулина Андреева.

Ранее сообщалось, что фильм в жанре вестерн "За пригоршню долларов", режиссером которого является Серджио Леоне, станет сериалом. Права на картину, главную роль в которой исполнил Клинт Иствуд, приобрела продюсерская компания Mark Gordon Pictures.