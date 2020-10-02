Джейми Фокс вернется к роли в "Человеке-пауке"

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Американский актер Джейми Фокс вернется к роли Электро в фильме "Человек-паук 3". Об этом сообщает News.ru.
Впервые Фокс сыграл суперзлодея в картине 2014 года "Новый Человек-паук: Высокое напряжение". Главную роль в том фильме исполнил Эндрю Гарфилд.
Действие предстоящего "Человека-паука 3" будет развиваться в другой вселенной, и появление персонажа из прошлой версии истории супергероя предположительно объяснят концепцией мультивселенной.
Триквел "Человека-паука" с Томом Холландом снимет Джон Уоттс. К своим персонажам также вернутся все основные актеры. Фильм предположительно получил название Spider-Man: Homesick ("Человек-паук: Тоска по дому").
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