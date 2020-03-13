Том Холланд рассказал о старте съемок нового "Человека-паука"

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой", 2017 год, реж. Джон Уоттс

Исполнитель роли Человека-паука в серии одноименных фильмов о супергерое Marvel Том Холланд заявил, что съемки триквела стартуют в Атланте в июле 2020 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам актера, дополнительными локациями станут съемочные площадки в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии.

Компанию Холланду на площадке составит певица Зендая, исполнившая в предыдущих фильмах роль подруги Питера Паркера Мэри-Джейн Уотсон. На данный момент неизвестно, какой статус будет у отношений между персонажами.

Детали предстоящей картины также не раскрываются. При этом предыдущий фильм – "Человек-паук 2: Вдали от дома" – закончился интригующим сюжетным поворотом.

В конце августа 2019 года сообщалось, что новые фильмы о Человеке-пауке будут сниматься без участия Marvel и герой будет выведен из общей киновселенной. В результате переговоров, на которые повлиял и сам Том Холланд, стороны договорились продолжить сотрудничество.

