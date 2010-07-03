Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel

Фото: кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018, реж. Энтони Руссо, Джо Руссо
Американские компании The Walt Disney Company и Sony Pictures Entertainment не смогли прийти к финансовому соглашению по вопросу сотрудничества над фильмами о Человеке-пауке.
В результате президент Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы с участием супергероя, сообщает "Вечерняя Москва".
"Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика о Человеке-пауке. Мы надеемся, что в будущем они изменят свою точку зрения, сейчас же это невозможно", – рассказали в Sony Pictures.
Права на киновоплощение Человека-паука остаются у Sony. В феврале 2015 года было объявлено о совместном использовании персонажа на киноэкранах с Marvel Studios (входит в Disney).
Человек-паук – персонаж, созданный автором комиксов Стэном Ли. Приключения супергероя вошли в основу нескольких фильмов. В середине декабря на экраны в России вышла анимационная лента "Человек-паук: Через вселенные" (проект получил премию "Оскар" в номинации "Лучший мультипликационный фильм"), а в июле – фантастический боевик "Человек-паук: Вдали от дома".
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