Муравей, Оса и все, все, все: как Marvel удаются даже проходные фильмы

5 июля в российский прокат вышел фильм "Человек-муравей и Оса". Это вторая часть приключений Скотта Лэнга, супергероя, способного уменьшаться и увеличиваться до любых размеров. Картина закроет первую десятилетку киновселенной Marvel и станет ее юбилейным, 20 проектом. К финалу декады Marvel подходят в прекрасном состоянии – почти 17 миллиардов долларов общих сборов (не считая прибыли от игрушек, фигурок, брендированных ланч-боксов, а также еще сотен всяких штук, которые и приносят основной доход Disney), всенародная любовь и с десяток новых проектов в разработке. В планах у Кевина Файги, главы Marvel Studios, – покорение космоса, которое начнется с фильма "Капитан Марвел" в 2019 году.

Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса". Реж. Пейтон Рид

Скажем честно, Человек-муравей, мягко говоря, – не флагманский персонаж студии. Если расположить зрительскую любовь к героям вселенной (предварительно выкинув из списка Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего, ведь с этим парнем тягаться невозможно), Скотт Лэнг будет где-то в районе последней пятерки снизу. На это влияет и некая вторичность концепта (все мы видели "Дорогая, я уменьшил детей"), и отсутствие Муравья в главной супергеройской команде Мстителей, и в целом легковесность, ни к чему не обязывающая простота фильма – тут Нью-Йорк не спасают и города в воздух не поднимают.

Как же у Marvel получается зарабатывать зрительскую любовь, что важнее – она или деньги (Первый "Муравей" заработал $180 миллионов в США и еще $339 миллионов – по всему миру, хотя за первый уик-энд собрал дома всего $57,2 миллионов, а это второй по меньшинству старт для фильмов Marvel) на откровенно проходных фильмах? Ведь все мы помним, прости Господи, "Тор: Царство тьмы". Как им это удается? Если вы на днях играли в тематический раунд в "Клевере", посвященном Marvel, без труда ответили на все 12 вопросов, заработав свой кровный 1 рубль, разобраться в этом тексте вам не составит никакого труда. Поехали.

Качественный контент

Кадр из фильма "Тор: Царство тьмы". Реж. Алан Тейлор

Наверное, самый очевидный из всех пунктов. Опять-таки, если не принимать во внимание откровенно скучные "Тор: Царство тьмы" и "Невероятного Халка" с Эдвардом Нортоном, Marvel регулярно поставляет на рынок качественные развлекательные фильмы, которые в первую очередь – хороший энтертейнмент.

Идя в кинотеатр на очередную супергероику от студии, вы можете быть практически на сто процентов уверены, что получите удовольствие от предстоящих двух часов. Хороший экшен? Конечно! Доля юмора? Смешные шутки завезли. Красивая компьютерная графика? Все на месте. Яркие персонажи в исполнении ваших любимых актеров – да вот оно, прямо тут, на экране! Сюжетные повороты и твисты? Пожалуйста.

Да, многие фильмы Marvel сильно смахивают друг на друга по структуре (в особенности первые сольные фильмы про новых персонажей, которых нужно ввести в историю), за исключением, пожалуй, "Войны бесконечности". Большинство лент страдают от нехватки нормально прописанного и мотивированного злодея, но в остальном работают по четко отработанной схеме. А зачем резать сук, на котором сидишь?

Грамотное продюсирование, менеджмент и маркетинг

Кадр из фильма "Железный человек". Реж. Джон Фавро

Один из самых главных факторов успеха Marvel. Кевин Файги тщательно выстраивал вселенную с 2008 года, когда только вышел первый "Железный Человек". Сейчас, в 2018 году, это выглядит чуть ли не "mumblecore-ом"*, когда экшен в кино начинается только после 45 минуты.

Файги грамотно выбирал персонажей, с которых предстояло начинать выстраивание вселенной, давал им сольные картины, а потом выдал главный джокер – собрал их всех вместе в первых "Мстителях", целиком и полностью изменив супергеройский кинематограф. Терпение Файги и доверие руководства Disney позволило подготовить зрителей к эпичному кроссоверу, потихоньку подогревая интерес.

Отсюда исходят еще два подпункта:

Файги не боялся рисковать

Кадр из фильма "Стражи Галактики". Реж. Джеймс Ганн

Первым фильмом MCU (Marvel Cinematic Universe) стал "Железный Человек" – герой далеко не однозначный, не самый любимый читателями комиксов и, откровенно говоря, к 00-м порядком отодвинутый на второй план. Это был риск. На главную роль Файги пригласил Роберта Дауни-младшего – на тот момент списанного со счетов уже немолодого актера, имевшего проблемы с наркотиками и законом, чья карьера, казалось бы, уже не могла выкарабкаться из ямы. Это был еще больший риск. Если бы эта конфигурация не сработала, ни о какой вселенной речи быть не могло – тогда на карту было поставлено все.

Сегодня "Железного Человека" обожают по всему миру, а Дауни-младший – один из самых высокооплачиваемых актеров планеты.

"Стражи Галактики" тоже были своего рода риском. Из десятков различных супергеройских команд Файги выбрал именно ту, в которой были дама с зеленой кожей, говорящее дерево и существо с именем Реактивный Енот. Помнится, в 2012 году заголовки пестрели всеми этими словами и вызывали, мягко говоря, удивление. Но в итоге кому не понравились дико стильные, смешные и обворожительные "Стражи"?

Файги был терпелив

Кадр из фильма "Первый мститель". Реж. Джо Джонстон

"Железный Человек" обернулся успехом, а вот "Невероятный Халк" – нет. Сейчас, говоря о MCU, многие делают вид, что этого фильма вовсе не было. Дальше был "Тор", которого, откровенно говоря, никто не ждал, а вот потом случился "Капитан Америка", в нашем прокате превратившийся в "Первого мстителя", и вот только тогда все и началось.

Получается, что перед тем, как выпустить на экран заведомо обожаемого публикой персонажа, буквально одного из символов всей комикс-индустрии США, Marvel сначала выпустила 4 неоднозначных фильма (в перерыве был еще "Железный Человек 2″, который подвергся самой разной критике, но тем не менее окончательно укрепил Дауни-младшего в роли "флагоносца" Marvel). 4 фильма, сотни "человеко-часов" и миллионы долларов – чтобы через "Капитана Америка" подобраться к "Мстителям" и взорвать рынок. После этого у Файги проблем с доверием не было.

Разнообразие тем и жанров для самой разной зрительской аудитории

Marvel постоянно экспериментирует. Даже сейчас, являясь компанией с многомиллиардным доходом, она постоянно ищет новые подходы к своим фильмам, заходя на все новые и новые территории. "Железный Человек" и первый "Капитан Америка" были боевиками, а вот продолжение – "Зимний солдат" (в русском прокате – "Первый мститель: Другая война" – ну не везет Кэпу с русскими названиями) впервые для Marvel ступило на путь политического триллера.

"Тор: Рагнарек" – откровенная комедия (притом, безумно стильная) – так же, как и "Стражи Галактики". "Доктор Стрэндж" – фэнтези, "Человек-паук: Возвращение домой" – фильм из категории young adult, "Война Бесконечности" – самая настоящая драма и так далее. В дальнейшем этот спектр жанров только увеличится как минимум в сторону научной фантастики благодаря "Капитану Марвел".

Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Реж. Джон Уоттс

Marvel также затрагивает самые разные темы – принятие себя, взросление, отношения с родителями, настоящая дружба, самопожертвование, месть и множество других.

В английском языке есть слово "diversity", оно переводится как "разнообразие" или "многообразие" и очень точно описывает то, как Marvel работает со своей аудиторией. Совсем недавно вышла "Черная Пантера", где практически все персонажи чернокожие. Ее прекрасно приняли критики. А в 2019 выйдет "Капитан Марвел" – первый сольный фильм про женщину-супергероя, одним из режиссеров которого тоже станет женщина. Marvel потихоньку расширяет свою аудиторию не только за счет жанров, но и за счет возраста зрителя, социального статуса, пола, расы и множества других факторов.

Сколько бы человек посмотрели "Доктора Стрэйнджа", если бы не Бенедикт Камбербэтч (британский актер из серьезных исторических драм и сериала "Шерлок"), снявшийся в главной роли? Конечно, много, но Камбербэтч привел на "Стрэйнджа" не только типичную для Marvel аудиторию любителей комиксов, но и любителей этих самых драм, желающих посмотреть на него в новом амплуа. И получилось-то хорошо.

И последний, но, наверное, один из основных слонов, на которых держится вся кинематографическая вселенная Marvel:

Взаимосвязь фильмов, а отсюда – боязнь зрителя пропустить что-то важное

Сцены после титров – визитная карточка Marvel (настолько, что даже когда выходили новые "Звездные войны", создателям пришлось напоминать, что кино обычно кончается перед титрами). И практически в каждой сцене (а их бывает и по две, и даже по три после каждого фильма) есть отсылка к другому персонажу или намек на будущее MCU. Почти вся история Таноса до "Войны бесконечности" уместилась в сценах после титров. Тут были намеки на "Мстителей", первое появление Ртути, Алой Ведьмы, Ваканды, легендарная сцена с поеданием шаурмы (шутки ради), намек на сольный фильм о Человеке-пауке и многое другое.

Помимо сцен после титров, Marvel регулярно внедряет камео разных персонажей в свои фильмы. Тони Старк играет важную роль в "Человеке-пауке: Возвращении домой", Кэп (хоть и в образе Локи) мелькает во втором "Торе", Халк – вообще один из главных героев "Рагнарека" (видимо, ввиду того, что Марк Руффало в образе Брюса Беннера так и не получил сольного фильма), Паучок взорвал Интернет, попросту появившись в конце трейлера "Противостояния", и так далее.

Кадр из фильма "Мстители: война бесконечности". Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо

И эти персонажи появляются не только ради шуток – они зачастую играют важную роль в повествовании или в предстоящих событиях во вселенной. Одним словом, пропустил ты одно кино – и все, рискуешь уже быть "не в теме", не понять, о чем говорят герои в последующем фильме или, не дай бог, что происходит в новых "Мстителях", почему там вообще какой-то конфликт. "Видел, как Паук появился в сцене боя в аэропорту и всех разнес?!" Да, конечно видел!

Это, наверное, самая гениальная маркетинговая придумка Marvel (конечно, придумана она далеко не ими, да и сцена после титров уже была в комедии "Феррис Бьюллер берет выходной", собственно, ее же и пародирует Дэдпул в сцене в конце фильма, облачившись в тот же самый халат). Это действительно тот самый фактор, который заставляет вас смотреть все новые фильмы Marvel – а вдруг там появится Кэп? Или в последний момент мелькнет Тор и спасет всех? "А что там в сцене после титров? Опять Адам Уорлок, которого мельком показали в "Стражах Галактики 2″?" А вдруг, наконец, мельком покажут вашего любимого Нэмора (марвеловский аналог Аквамена), и вы будете визжать от радости в кресле кинотеатра? Или покажут костюм Ронина у Соколиного глаза?!

Marvel довели это желание – необходимости быть в курсе всего и вся – до абсолюта. И сделали это настолько со вкусом, что можно только позавидовать. Таким образом, они подсадили на крючок миллионы людей по всему земному шару и продолжают успешно выпускать качественные, яркие и интересные развлекательные фильмы.

Они терпеливо разрабатывают свою вселенную, потихоньку подготавливая зрителей к перезагрузке (Железный Человек и Капитан Америка почти точно покинут киновселенную после "Мстителей 4″, а возможно, вслед за ними – и весь оригинальный состав Мстителей). И практически нет сомнений в том, что зрители примут эту перезагрузку и уход любимых персонажей спокойно, ведь на их место придут уже другие, уже полюбившиеся киноманам герои. Вселенная развивается вширь и в высоту, захватывая новые территории (сейчас – космос, в дальнейшем, возможно, – альтернативные вселенные, подводный мир и многое другое), новые горизонты, вводя новых героев.

Ведь все мы знаем, что самый мощный кроссовер у Marvel – еще впереди.

· Мамблкор (от англ. mumble – "бормотание") – поджанр независимого кинематографа, которому свойственны низкий бюджет, участие актёров-любителей, а также фокусирование на естественности диалогов и высокий уровень импровизации.

Артем Платов