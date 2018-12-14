Какой супергеройский фильм лучше – "Человек-паук: Через вселенные" или "Аквамен"?

Так получилось, что едва ли не впервые в истории российского проката в один четверг выходит два конкурирующих супергеройских фильма: анимационный "Человек-паук: Через вселенные" студии Sony и игровой "Аквамен" производства Warner Bros. Эти картины кардинально разные, они не просто борются за одного зрителя, но еще и противостоят друг другу на смысловом уровне.

Вообще, с этими комиксными вселенными и правами на персонажей вопрос всегда сложный. Снимать фильмы про героя Аквамена, повелевающего рыбами и прочими морскими гадами, имеет право только студия Warner по соглашению с DC. А вот с Человеком-пауком все очень запутанно. Когда-то издательство Marvel терпело убытки, и чтобы их как-то возместить, распродавало права на персонажей. Так Sony перепал и Питер Паркер, и смежные с ним герои и злодеи. С тех пор студия сняла пять разных фильмов и вернула Человека-паука в лоно Marvel, которая как раз встала с колен и гремит на весь мир "Мстителями". Теперь Sony поступают хитрее, они развивают одновременно несколько экспериментальных киновселенных: одну – со злодеями (в этом году был сверхкассовый "Веном"), другую – вот, с мультфильмами.

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Впрочем, главная прелесть мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" как раз в том, что вся эта традиционная комиксная возня с мегасюжетами, канонами и хронологиями в нем напрочь отсутствует. Он понятен даже тому зрителю, который впервые слышит имя главгероя Майлза Моралеса. Как же так, всегда же был "Питер Паркер, ваш дружелюбный сосед"? Здесь есть и привычный Питер Паркер, вернее, их здесь бесконечно много. Впрочем, обо всем по порядку.

Майлз Моралес – тинейджер афроамериканец, еще один Человек-паук. Сначала все идет по старому распорядку: его кусает где-то под землей радиоактивный паук, он обнаруживает в себе сверхсилы. Правда, пока никаких полетов на паутине: дарована ему почему-то невидимость и еще – управление электричеством. Он так и не становится Человеком-пауком, спасителем Нью-Йорка, потому что напасть другая – в Нью-Йорке объявляется очень много Человеков-пауков из разных параллельных вселенных. Фактически это аналоги не нашей вселенной, а киновселенной Marvel: в гости к Моралесу пожаловали нуаровый Человек-паук (черно-белый, в шляпе и длинном плаще), анимешный (девочка из будущего с умным умильным роботом), а еще Человек-паук из той вселенной, где Питер Паркер стареет, обрюзг, развелся с красавицей-женой, в общем, сломался под гнетом успеха.

Этот совсем не элементарный, категорически не детский, всевозрастной мультфильм демонстрирует буйство идейное, а также цветов и изобразительных техник. Художественный стиль комикса, главного окололитературного жанра XX века, почти никогда не был представлен в кино так точно: в этом фильме талантливые рисунки и большие идеи великих комиксистов оживают. В банальном, казалось бы, сюжете взросления обнаруживается новое измерение: наконец-то тинейджер не мнит о себе, что он уникальный и единственный, а, напротив, начинает ощущать себя важной, но все-таки частью большого дружного человечества. Каждый из нас – Человек-паук или же Человек-программист, Человек-менеджер, Человек-кинокритик. Когда твоя помощь в подходящей тебе вселенной понадобится, надо просто не струсить.

А вот авторы "Аквамена", в отличие от конкурентов из Sony, четко понимают, зачем нужны киновселенные. Это всего лишь такой маркетинговый трюк, чтобы приучить зрителя ходить сразу на все супергеройские фильмы, которые производит конкретная студия, а не только на те, что ему хочется. Теперь же приходится иметь представление о том, как развивается глобальный сюжет, чтобы не чувствовать себя дураком при просмотре каких-нибудь очередных "Мстителей", где не знаешь половину персонажей, потому что они были в тех частях, которые ты пропустил. Одним из таких промежуточных фильмов является и "Аквамен".

Видео: YouTube/WBRussia

Здесь, в этом пышущем крупнобюджетностью, чрезмерном, крикливом, наглом фильме тоже есть все, но все это уже будто было в кино категории B: боевые акулы и крабы с людьми-наездниками; огненные взрывы под водой; безумный сюжет о секретной футуристичной стране Атлантиде. Кстати, сюжет подозрительно похож на то, что было в марвеловской "Черной пантере", но не суть. Предпосылка к торжеству безвкусицы и китча такова. Артур (Джейсон Момоа, "Игра престолов") – сын атлантинянки (Николь Кидман) и земного человека, и как метис выгодно сочетает в себе достоинства обоих народов: он одновременно живет и на земле, и на суше, оказывается гораздо сильнее и крепче любого обычного человека (или рыбы). Дальше ему предстоит длинный путь, но вовсе не к познанию себя, а лишь к банальному царствованию над землей и сушей. Да, вот так просто, никакого гимна гуманизму или хотя бы демократии. Авторская мысль ровно такова: от засорения океанов, Трампа и прочих напастей нас спасет лишь единый правитель-самодержец, владыка Аквамен с трезубцем в одной руке и державой в другой. Аквамен скачет по всему миру, за секунду переносится из Атлантиды в Сахару, оттуда – в Италию, и дальше черт знает куда еще, но из взгляда Момоа ни на секунду не исчезнет незамутненная младенческая растерянность: он и сам не понимает, зачем носится.

Кино об этом великовозрастном детине-самодержце с прической стриптизера Тарзана, не герое, а геройчике, – такой же символ упадка жанра кинокомикса, как и "Человек-паук" – предвестник больших перемен в популярнейшем из современных жанров. Оказалось, что скучному автору не помогут никакие лицензии, которые ему удалось добыть, а автору примечательному будет достаточно лишь одного персонажа, и он перепридумает его сколь угодно раз, и каждый раз будет дивный новый мир. Когда-то, уже довольно давно, универсальная подростковая мечта стать супергероем легла в основу маркетинговой стратегии по продвижению развлекательных продуктов, по недоразумению прозванных фильмами. Сейчас же – самый пик развития жанра. Мы все свидетели, супергероики стало так много, что новые картины в жанре уже выходят чаще, чем раз в неделю. И на наших глазах идет финальная битва воображения против безыдейщины, тоталитаризма против гуманизма, кино прошлого против кино будущего. Мы словно наблюдаем за схваткой в небесах, где бьются супергерой с суперзлодеем. Но с земли не видно, кто побеждает.

В кино с 13 декабря

Егор Беликов