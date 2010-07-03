Представлены новые супергерои будущих фильмов Marvel

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал", реж. Энтони Руссо, Джо Руссо

Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, какие супергерои появятся в будущих фильмах киновселенной Marvel. Об этом сообщило издание Independent.

В новые киноленты планируется перевести Мисс Марвел, Лунного Рыцаря и Женщину-Халк. Все эти персонажи предварительно дебютируют в собственных сериалах. Их премьера состоится на стриминговой платформе Disney+.

Запуск нового сервиса состоялся 13 ноября. Пока неизвестно, когда именно новые персонажи перейдут на большой экран и каков будет их статус.

В сентябре стало известно, что новые фильмы о Человеке-Пауке все-таки будут сниматься при участии Marvel и исполнителя главной роли Тома Холланда. Немногим ранее кинокомпания Sony заявила о разрыве договора между студиями, в результате чего супергерой мог бы перестать быть частью киновселенной Marvel.