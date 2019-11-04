Режиссер Мартин Скорсезе объяснил, за что не любит кинокомиксы

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Режиссер Мартин Скорсезе известен своей неприязнью к фильмам, снятым по комиксам. Недавно его заявление о том, что он не считает подобные картины настоящим кино, вызвало широчайший резонанс у поклонников кинематографа. Режиссер решил объясниться и написал открытое письмо своим критикам, сообщает The New York Times.

В своем тексте "Я сказал, что марвеловские фильмы – не кино. Позвольте мне объясниться" Скорсезе отмечает, что своим заявлением он не хотел обидеть кого-либо или принизить заслуги создателей фильмов по комиксам. Он уважает творчество людей, которые создают крупные франшизы, но ему самому такие картины не интересны. Режиссер подчеркивает, что фильмы Marvel так же далеки от его представления о том, что такое кино, "как Земля – от системы Альфа Центавра".

Скорсезе уверен, что кино должно быть искусством, а не развлечением. По мнению кинематографиста, в современных франшизах не того, что он сам определяет как неотъемлемую часть искусства, – "откровения, тайны, эмоционального нерва".

Мартин Скорсезе с сожалением отмечает, что популярность франшиз, подобных Marvel, ставит под угрозу исчезновения авторское кино. Режиссер привел в пример самого себя: для съемок своей новой драмы "Ирландец" Скорсезе был вынужден сотрудничать с Netflix, потому что только эта компания согласилась снять картину так, как ее задумал режиссер.

Скорсезе обращает внимание на масштабные изменения в киноиндустрии, которые произошли за последние 20 лет. Речь идет о том, что автор кино стал лишним элементом, так как индивидуальность картины всегда несет определенный риск. Крупные компании идут на поводу у массового зрителя и одну за другой штампуют франшизы, отвечая на спрос аудитории, который они сами же и сформировали.

"Для человека, который мечтает или начинает снимать фильмы, нынешняя ситуация исключительно враждебна и неблагоприятна", – мрачно подытоживает Скорсезе.

"Вечер": кто заплатит за провал фильмов?

Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе считается одним из наиболее влиятельных фигур в современной киноиндустрии. Он известен как создатель гангстерских фильмов – Таксист", "Славные парни", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых".

Он не раз получал самые престижные премии в области кинематографа: "Оскар", "Золотую пальмовую ветвь", "Золотой глобус", "Сезар", "Эмми" и другие. 27 ноября на Netflix выйдет новая криминальная драма Скорсезе "Ирландец".

В октябре в прокат вышел очередной фильм "Джокер", снятый по мотивам комиксов о Бэтмене. За первые три недели проката картина Тодда Филлипса собрала более 700 миллионов долларов, по оценкам экспертов, сборы могут превысить миллиард долларов. Студия Warner Bros. уже выдвинула "Джокера" на премию Американской киноакадемии "Оскар", предложив картину в 16 номинациях.