26 апреля, 23:35Происшествия
Тело мужчины обнаружили при разборе завалов дома в Токмаке после обстрела ВСУ
Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"
Спасатели обнаружили тело мужчины во время разбора завалов многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области после обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке", – написал глава области.
По словам Балицкого, разбор завалов продолжается.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал о нескольких погибших в результате обстрела украинских войск города Токмак. По его словам, удар был нанесен по пятиэтажному дому на улице Куйбышева.
Кроме того, из-за взрывной волны в четырех домах и детском саду выбило окна и двери. Также в дошкольном здании пробило крышу.
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