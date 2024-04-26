Тело мужчины обнаружили при разборе завалов дома в Токмаке после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Спасатели обнаружили тело мужчины во время разбора завалов многоквартирного дома в Токмаке Запорожской области после обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

"На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке", – написал глава области.

По словам Балицкого, разбор завалов продолжается.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал о нескольких погибших в результате обстрела украинских войск города Токмак. По его словам, удар был нанесен по пятиэтажному дому на улице Куйбышева.

Кроме того, из-за взрывной волны в четырех домах и детском саду выбило окна и двери. Также в дошкольном здании пробило крышу.