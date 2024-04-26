Женщина погибла при атаке дрона на автобус в Брянской области

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Раненная при атаке украинского дрона на автобус в Курковичах Стародубского муниципального округа в Брянской области женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза.

По его словам, ВСУ совершили прицельный удар по мирным гражданам, в результате которого одна из пострадавших позднее погибла от полученных ранений.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшей будет оказана материальная помощь", – добавил Богомаз.

Ранее несколько человек погибли в результате обстрела со стороны украинских войск подшефного Пензенской области города Токмака в Запорожской области. Удар был нанесен по пятиэтажному дому на улице Куйбышева. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в скором времени Киев ответит за преступления.

До этого при обстреле белгородского села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что в результате вражеской атаки также пострадали три человека.

