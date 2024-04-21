Три беспилотника уничтожены в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три беспилотника уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО министерства обороны РФ", – написал он.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее стало известно, что средства ПВО зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников в Жуковском районе Калужской области днем 20 апреля. По словам губернатора Владислава Шапши, обломки БПЛА рухнули возле нескольких населенных пунктов. Обошлось без жертв и разрушений.

