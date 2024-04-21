00:07Происшествия
Три беспилотника уничтожены в Брянской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Три беспилотника уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО министерства обороны РФ", – написал он.
По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее стало известно, что средства ПВО зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников в Жуковском районе Калужской области днем 20 апреля. По словам губернатора Владислава Шапши, обломки БПЛА рухнули возле нескольких населенных пунктов. Обошлось без жертв и разрушений.
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