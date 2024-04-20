20 апреля, 20:49Происшествия
Два украинских воздушных шара уничтожены над Тульской и Московской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских малоразмерных воздушных шара над Тульской и Московской областями. Об этом заявила пресс-служба Минобороны России.
По информации ведомства, украинская атака была пресечена 20 апреля примерно в 19:00.
Ранее силы ПВО зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, обломки БПЛА рухнули возле нескольких населенных пунктов. По его словам, жертв и разрушений пока не обнаружено.
До этого силы противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Министерство обороны РФ сообщило, что атака была зафиксирована в 16:00 по московскому времени.
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