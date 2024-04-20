Два украинских воздушных шара уничтожены над Тульской и Московской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских малоразмерных воздушных шара над Тульской и Московской областями. Об этом заявила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, украинская атака была пресечена 20 апреля примерно в 19:00.

Ранее силы ПВО зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, обломки БПЛА рухнули возле нескольких населенных пунктов. По его словам, жертв и разрушений пока не обнаружено.

До этого силы противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Министерство обороны РФ сообщило, что атака была зафиксирована в 16:00 по московскому времени.

