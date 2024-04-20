Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Министерство обороны РФ рассказало о случившемся в официальном телеграм-канале.

Попытка Украины атаковать территорию региона с помощью беспилотника самолетного типа была зафиксирована в 16:00 по московскому времени.

До этого украинские войска атаковали белгородское село Дроновка с помощью БПЛА. По данным местных властей, с воздуха были сброшены два взрывных устройства.

Позже стало известно о гибели беременной женщины в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области. Врачи пытались спасти и маму, и малыша, однако через некоторое время они скончались.

