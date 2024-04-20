20 апреля, 17:23Происшествия
Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Министерство обороны РФ рассказало о случившемся в официальном телеграм-канале.
Попытка Украины атаковать территорию региона с помощью беспилотника самолетного типа была зафиксирована в 16:00 по московскому времени.
До этого украинские войска атаковали белгородское село Дроновка с помощью БПЛА. По данным местных властей, с воздуха были сброшены два взрывных устройства.
Позже стало известно о гибели беременной женщины в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области. Врачи пытались спасти и маму, и малыша, однако через некоторое время они скончались.
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