ВСУ сбросили с БПЛА два взрывных устройства на село в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска атаковали белгородское село Дроновка с помощью БПЛА. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что с воздуха были сброшены два взрывных устройства.

"В результате сброса двух взрывных устройств пострадавших нет, различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях и двух легковых автомобилях", – говорится в его телеграм-канале.

По словам губернатора, в настоящее время на месте случившегося работают специалисты.

Рано утром в субботу, 20 апреля, в регионе звучал сигнал, предупреждающий о ракетной опасности. Губернатор призвал жителей не подходить к окнам или укрыться в помещениях без них.

До этого сообщалось о двух пострадавших в результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Гладков рассказал, что один человек отказался от госпитализации, а женщину с ранением стопы отвезли в городскую больницу.

