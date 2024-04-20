Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сирена ракетной опасности включена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", – написал он.

Губернатор призвал жителей не подходить к окнам или укрыться в помещениях без окон. Тех, кто находится на улицах, Гладков попросил спуститься в укрытия или иное безопасное место.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 50 беспилотников были перехвачены и уничтожены за ночь 20 апреля над регионами России. Один из беспилотников был уничтожен в Московской области.