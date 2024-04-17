Гладков: пострадавших после ракетной атаки на Белгородскую область, предварительно, нет

17 апреля, 23:54Происшествия
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В результате атаки ВСУ, при которой российская ПВО сбила 14 снарядов РСЗО над Белгородской областью, пострадавших, согласно предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 14 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", – рассказал он.
По словам губернатора, в результате атаки ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении была пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. Он подчеркнул, что оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Гладков также отметил, что информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее, вечером 17 апреля, в Белгородской области и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Спустя некоторое время Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов, выпущенных украинскими войсками из РСЗО Vampire.
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