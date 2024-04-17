Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", – предупредил он.

Гладков также призвал жителей, находящихся на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее ВСУ предприняли атаку на Белгородскую область, в результате 5 человек пострадали и 1 погиб. Российские силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника самолетного типа на подлете к Белгороду. Однако после отражения атаки осколки одного из дронов попали в автомобиль, где находилась семья из 6 человек.