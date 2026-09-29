Reuters: Дмитриев провел встречу по Украине с чиновниками США

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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 28 сентября провел встречу с чиновниками США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, который назвал диалог конструктивным.

Отмечается, что участники встречи обсудили возможные инициативы России и США в области энергетики после окончания конфликта на Украине.

Ранее Дмитриев также провел переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча состоялась в Нью-Йорке, в ходе нее обсуждалось в том числе сотрудничество между двумя странами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, сообщал, что Москва готова вернуться к договоренностям, достигнутым в Анкоридже летом 2025 года. Дипломат подчеркнул, что Европа пытается вклиниться в процесс, однако Вашингтон продолжает свои усилия.