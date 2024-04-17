Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Белгородской областью сбиты 14 снарядов РСЗО Vampire украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire", – указано в сообщении.

Четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области дежурными расчетами ПВО, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Белгородской области и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Губернатор Вячеслав Гладков призывал жителей укрыться в помещениях без окон или спуститься в убежища.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью.