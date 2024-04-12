Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При нахождении дома он посоветовал не подходить к окнам. Глава области призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, ими могут служить коридор, ванная, туалет и кладовая.

"Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – добавил Гладков.

Между тем в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа над территорией региона. По данным ведомства, аппарат был уничтожен около 17:00 по московскому времени.

До этого ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА самолетного типа. По словам Гладкова, беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека. Кроме того, был поврежден фасад здания, добавил губернатор.

