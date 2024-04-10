Три человека погибли в результате атаки БПЛА на автомобиль в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Три человека, среди которых двое детей, погибли в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на автомобиль в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли", – написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что разделяет с ними это горе.

Ранее женщина и ребенок погибли в результате артиллерийского обстрела брянского поселка Климово со стороны украинских военных. По предварительным сведениям, в результате атаки еще трое пострадали. Кроме того, из-за обстрела произошел взрыв в жилом доме с последующим возгоранием.

До этого ВСУ предприняли атаку на Белгородскую область, в результате 5 человек пострадали и 1 погиб. Российские силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника самолетного типа на подлете к Белгороду. Однако после отражения атаки осколки одного из дронов попали в автомобиль, где находилась семья из 6 человек.

