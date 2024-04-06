ГУР МО Украины взяло на себя ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области

Фото: president.gov.ua

Главное управление разведки МО Украины взяло на себя ответственность за удары по нефтепроводу в Ростовской области, сообщает РИА Новости.

На сайте управления говорится, что в России горит еще один военный объект, который был подорван в ночь на 6 апреля в районе населенного пункта Азов в Ростовской области.

Отмечается, что речь идет о трубопроводе, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории Азовского морского порта. В разведке заявили, что этот объект использовался в военных целях.

Ранее стало известно, что в ночь на 5 апреля над территорией Ростовской области сбили 44 беспилотника. Еще почти 10 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, Саратовской, Курской и Белгородской областями.

