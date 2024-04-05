Беспилотник уничтожен в Энгельсе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник был уничтожен в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

"В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет", – написал он.

В ночь на 5 апреля стало известно, что средства ПВО уничтожили более 40 целей в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

В прошлый раз беспилотники пытались атаковать Энгельс в ночь на 20 марта. Тогда силами ПВО РФ были уничтожены 2 БПЛА.