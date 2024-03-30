Четыре человека ранены в Херсонской области в результате ракетного обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинские военные нанесли удар с помощью реактивных ракет HIMARS по жилым домам в поселке Брилевка Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, атака была нанесена 30 марта. В результате нее осколочные ранения нижних конечностей и тела получили четыре мирных граждан.

"Использовать HIMARS для ударов по гражданским объектам абсолютно бессмысленно, особенно для нищей Украины, которая полностью зависит от западных денег. Но у террористов своя логика – варварская", – уточнил он.

Ранее стало известно, что пожилой мужчина пострадал в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) рейсового автобуса в городе Каховке Херсонской области. По словам главы правительства региона Андрея Алексеенко, внутри автобуса находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров.

