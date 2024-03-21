Пенсионер пострадал в результате обстрела автобуса со стороны ВСУ в Каховке

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Пожилой мужчина пострадал в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) рейсового автобуса в городе Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП случилось около остановки "Райбольница". Внутри автобуса находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров. Из-за взрыва снаряда осколочные ранения получил 78-летний мужчина, его госпитализировали, добавил Алексеенко.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ в Грайвороне погибли два мирных жителя – мужчины на момент прилета снарядов были на улице. Еще два человека получили травмы. У одного диагностировали открытый перелом ноги, контузию и ушиб грудной клетки, у другого – черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица с повреждением глаза, уточнил Гладков.

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