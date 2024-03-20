Два человека погибли при обстреле Грайворона под Белгородом со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека стали жертвами обстрела Грайворона в Белгородской области со стороны украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя – мужчины на момент прилета снарядов находились на улице", – написал глава региона.

Еще два человека при обстреле получили ранения. У первого диагностировали открытый перелом ноги, контузию и ушиб грудной клетки, у второго – черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Пострадавших доставят в больницу, где окажут необходимую помощь.

Более того, в результате обстрела в городе получил разрушения социальный объект. Там оказался полностью разрушен пищеблок. По предварительным данным, под завалами может находиться сотрудница предприятия.

В девяти частных домах в городе оказались выбиты окна, посечены кровли и фасады. Повреждения также получили два частных автомобиля.

Обстрел также затронул населенные пункты Головчино и Козинка. Там при осмотре территорий выявили повреждения частного дома и автомобиля.

"Информация по повреждениям и пострадавшим уточняется. Оперативные службы на месте", – заключил Гладков.

До этого в Минобороны РФ заявили о полной зачистке Козинки от украинских боевиков. На белгородском направлении ВСУ потеряли до 650 бойцов, две бронемашины и две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

