Российские силы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России была пресечена примерно в 11:30, добавили в оборонном ведомстве.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на Минтранс региона, из-за чрезвычайной ситуации было перекрыто движение на улице Макаренко в Белгороде. В ЕДДС сообщили, что в результате обстрела ВСУ, по предварительной информации, пострадал один житель.

О сирене ракетной опасности губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 20 марта, примерно в 11:36. Он призвал жителей Белгорода и Белгородского района укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Позднее сигнал опасности был отменен.

По сообщению МО РФ, в ночь на 20-е число российские ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Белгородской областью. Из-за обстрелов ВСУ Гладков объявил, что каникулы для школьников из приграничных районов области начнутся досрочно.

Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву