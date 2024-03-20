Мужчина погиб в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал Readovka

Мужчина погиб в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, над городом и Белгородским районом сработали российские средства ПВО. Погибший находился в машине, когда в нее прилетели осколки, уточнил глава региона. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"В результате обстрела два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины – осколочные ранения правой верхней конечности", – уточнил Гладков.

Их доставили в детскую областную клиническую больницу и городскую больницу № 2 Белгорода, добавил губернатор.

После атаки украинской стороны, продолжил Гладков, в Белгороде повреждения получили несколько квартир в 12 МКД, там были выбиты окна и повреждены балконы. Также пострадали 16 машин.

Гладков сообщил, что разрушения были выявлены в том числе на территории трех образовательных объектов, а именно в двух детских садах и школе. Из людей там никто не пострадал, детей и воспитателей не было в заведениях во время обстрела.

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Кроме того, продолжил губернатор, в Белгородском районе в поселке Разумное повреждения получили 7 частных домовладений и два автомобиля.

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Днем 20 марта системы противовоздушной обороны РФ уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что атака ВСУ была пресечена в 11:30 по московскому времени.

Минтранс региона информировал, что в связи с чрезвычайной ситуацией было перекрыто движение на улице Макаренко в Белгороде.

Примерно в 11:36 Гладков писал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Местное население призвали не подходить к окнам или спуститься в укрытие.

Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву