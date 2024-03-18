Дрон "Скат-350М" навел ракеты на готовившуюся к удару по Белгороду РСЗО Vampire

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Военнослужащие России поразили украинскую РСЗО Vampire, обнаруженную дроном "Скат", которая готовилась к нанесению удара по Белгороду. Об этом со ссылкой на компанию-производителя беспилотника – концерн "Калашников", сообщает РИА Новости.

"В зоне СВО беспилотник "Скат-350М" производства Ижевского авиационного завода обнаружил РСЗО RM-70 ВСУ, которая с территории Харьковской области готовилась к обстрелу Белгорода", – рассказали в компании.

Там подчеркнули, что координаты РСЗО, полученные беспилотником, оперативно передали в Минобороны РФ. В результате ракетного удара боевая машина ВСУ получила критические повреждения и вышла из строя, а среди ее расчета есть погибшие и раненые.

В концерне уточнили, что беспилотник зафиксировал РСЗО на пределе допустимого времени полета, что не помешало ему впоследствии вернуться в точку запуска и штатно приземлиться.

Ранее в селе Введенская Готня Белгородской области обнаружили взрывоопасный предмет. В связи с этим жителей населенного пункта решили эвакуировать в Ракитное. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.

До этого над Белгородской областью сбили три беспилотника. Дроны были запущены с украинской стороны и преследовали цель достигнуть российских объектов. О пострадавших не сообщалось.

