18 марта, 21:30Происшествия
Жителей села под Белгородом эвакуируют для ликвидации взрывоопасного предмета
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Жителей села Введенская Готня в Белгородской области эвакуируют в Ракитное для ликвидации взрывоопасного предмета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Завтра утром саперы министерства обороны начнут работы по его извлечению, после чего переправят на полигон для уничтожения", – информировал он.
Автобусы для перевозки населения подадут к 07:30. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.
Жителей разместят во Дворце культуры "Молодежный". Там для них организуют питание и досуг.
Ранее в Никольском Белгородской области погибли четыре человека. Они стали жертвами удара ВСУ. В момент ЧП две женщины, мужчина и молодой человек находились в частном доме.
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