Жителей села под Белгородом эвакуируют для ликвидации взрывоопасного предмета

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жителей села Введенская Готня в Белгородской области эвакуируют в Ракитное для ликвидации взрывоопасного предмета. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Завтра утром саперы министерства обороны начнут работы по его извлечению, после чего переправят на полигон для уничтожения", – информировал он.

Автобусы для перевозки населения подадут к 07:30. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.

Жителей разместят во Дворце культуры "Молодежный". Там для них организуют питание и досуг.

Ранее в Никольском Белгородской области погибли четыре человека. Они стали жертвами удара ВСУ. В момент ЧП две женщины, мужчина и молодой человек находились в частном доме.

