Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", – информировал глава региона.

Находящимся в квартирах Гладков рекомендовал перейти в помещениях без окон, оказавшихся на улице он призвал спуститься в укрытия или другие безопасные места.

До этого в Воронежской области объявили режим опасности из-за возможной атаки беспилотников. После этого силы ПВО сбили над территорией региона БПЛА. О пострадавших не сообщалось.

