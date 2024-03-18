18 марта, 20:26Происшествия
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", – информировал глава региона.
Находящимся в квартирах Гладков рекомендовал перейти в помещениях без окон, оказавшихся на улице он призвал спуститься в укрытия или другие безопасные места.
До этого в Воронежской области объявили режим опасности из-за возможной атаки беспилотников. После этого силы ПВО сбили над территорией региона БПЛА. О пострадавших не сообщалось.
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